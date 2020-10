18 von 31 Lkw beanstandet: Polizeibilanz nach Schwerlastkontrolle an der A9

Manipulierte Fahrtenschreiber, zu schnell, technische Mängel – die Liste der Auffälligkeiten, die Polizisten bei einer länderübergreifenden Schwerlastkontrolle an der A9 am Mittwoch zusammen gesammelt haben, ist lang. Spezialisten der Verkehrspolizei aus vier Bundesländern hatten am Parkplatz Lipperts speziell Brummis ins Visier genommen.

Von 31 kontrollierten Lastwagen hat es bei 18 Problemen gegeben. Den Vogel abgeschossen hat der Fahrer eines rumänischen Kühlzuges. Der Mann aus Moldawien hatte einen gefälschten Führerschein und darf gar nicht in Rumänien arbeiten. Meistens haben die Beamten Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten und Geschwindigkeits-Überschreitungen beanstandet.