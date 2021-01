Zwölfjährige Ausreißerin fährt allein von Bonn nach Nürnberg

Karlstadt (dpa/lby) – Gut eine Woche nach der Notbremsung eines ICE in Unterfranken sucht die Polizei weiter nach denjenigen, die (…)

München (dpa/lby) – An rund 25 Bahnstationen soll in diesem Jahr der barrierefreie Ausbau mit Unterstützung des Freistaats (…)

Autofahrer an Bahnübergang von Zug erfasst: Alle unverletzt

Aschaffenburg (dpa) – Ein zusätzlicher Triebwagen soll die Zugverbindung zwischen Aschaffenburg und Wertheim in Baden-Württemberg (…)

Auf Zug geschossen – Keine Verletzten

Lüdenscheid (dpa) – Unbekannte haben in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen am Samstagabend mehrere Schüsse auf einen Zug (…)