Zwischendecke stürzt bei Renovierung ein: Mehrere Verletzte

Beim Einsturz einer Zwischendecke eines Hauses in Unterfranken sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Familie sei gerade mit Renovierungsarbeiten in einem Rohbau in Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) nahe der Landesgrenze zu Hessen beschäftigt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mann und eine Frau standen am Donnerstagabend auf der Decke zwischen Kellergeschoss und Erdgeschoss, als diese aus bisher unbekanntem Grund einbrach.

Hierbei wurde der 20-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Frau verletzte sich ebenfalls bei dem Sturz und wurde in ein Klinikum gefahren. Eine weitere Frau aus der Familie erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Der Sachschaden blieb zunächst unbekannt.