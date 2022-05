Zwischenbilanz: Nachfrage nach 9-Euro-Tickets hoch

Seit einer Woche sind jetzt die 9-Euro-Tickets im Verkauf, heute ziehen auch die Hofer Stadtbusse nach. Damit können ab Mittwoch alle im öffentlichen Nahverkehr drei Monate lang fahren. Eine erste Zwischenbilanz fällt durchweg positiv aus. Die Nachfrage sei sehr hoch, was auch an der Gültigkeit in der Ferienzeit liege, sagt Fabian Holst vom Verkehrsverbund Vogtland im Gespräch mit Radio Euroherz. 500 9-Euro-Tickets sind allein am ersten Verkaufstag rausgegangen. Die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge hat nur 20 Tickets in der vergangenen Woche in ihren Bussen verkauft. Das liege aber auch daran, weil viele ihre 9-Euro-Tickets am Automaten oder online gekauft und Schüler und Abonnenten ohnehin Tickets hätten. Nachfragen gibt es vor allem noch an den Stellen, wo die Gültigkeit der Tickets endet, zum Beispiel welche Verkehrsmittel zum Nahverkehr gehören und was beim Grenzübergang nach Tschechien zu beachten ist.

In den Zügen der Agilis sind bisher rund 300 9-Euro-Tickets verkauft worden. Bei der Länderbahn liegt die Zahl der bisher verkauften Tickets in einem mittleren vierstelligen Bereich. Trotz der hohen Nachfrage habe es aber bei beiden Verkehrsunternehmen noch keine Probleme mit Server- oder Systemüberlastungen gegeben, wie zum Beispiel bei der App der Deutschen Bahn. Für die Hauptreisezeit im Sommer rechnen die Verkehrsunternehmen nochmal mit einem weiteren Schub beim Verkauf der 9-Euro-Tickets. Eugen Rubinstein von der Länderbahn befürchtet, dass wegen der hohen Nachfrage in dieser Zeit viele Züge an ihre Auslastungsgrenzen stoßen könnten.

Foto: Symbolbild