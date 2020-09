Zweitligist Fürth verpflichtet Stürmer Berggreen

Fürth (dpa/lby) – Die SpVgg Greuther Fürth hat wenige Tage vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Stürmer Emil Berggreen verpflichtet. Der 27 Jahre alte Däne war seit seinem Vertragsende im Juli bei Twente Enschede in den Niederlanden vereinslos und kostet die Franken damit keine Ablöse. Er erhielt einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Berggreen kennt die 2. Liga aus seinem Jahr 2015 bei Eintracht Braunschweig sowie die Bundesliga aus dreieinhalb Jahren beim FSV Mainz 05. Allerdings kam er wegen schwerer Verletzungen in jener Zeit nur auf 14 Bundesliga-Partien. Er sei ein Stürmer, «der die Stärken mitbringt, die wir gesucht haben. Er bringt eine gute Technik, Körpergröße und Torgefahr mit und wir hoffen, dass er das bei uns einbringen wird», sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

«Emil ist ein klassischer Mittelstürmer, der auch gut mit dem Rücken zum Tor agieren kann», sagte Trainer Stefan Leitl, der mit seinem Team am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Osnabrück in die Liga startet.