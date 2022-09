Zweites Hofer Wasser-Symposium: Anmeldungen noch heute möglich

„Wasser im Spiegel des Klimawandels und der Nachhaltigkeit“ – das ist das Leitthema des zweiten Hofer Wasser-Symposiums an der Hochschule Hof. Das Institut für Wasser- und Energiemanagement der Hochschule Hof hält die Fachveranstaltung mit integrierter Ausstellung am 12. und 13. Oktober ab. Insgesamt präsentieren sich 15 Unternehmen aus der Wasserwirtschaft. Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen gibt es am 12. Oktober auch eine virtuelle 3D-Besichtigung von Demonstrations- und Pilotanlagen. Am Hofer Wasser-Symposium können nicht nur Experten aus der Wasserwirtschaft teilnehmen, sondern auch ihr als Privatpersonen könnt euch dafür anmelden. Heute (21.09.) habt ihr die letzte Gelegenheit dazu. Mehr Infos findet ihr hier.