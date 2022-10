Zweiter Toter nach Überholunfall auf Autobahn

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos infolge eines Überholmanövers auf der Autobahn 3 ist ein weiterer Beteiligter seinen Verletzungen erlegen. Rettungskräfte versuchten mehrmals vergeblich, den 46-Jährigen zu reanimieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 30 Jahre alter Mann war noch am Samstag an der Unfallstelle bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) gestorben. Vier weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Von den Verletzten befand sich dem Polizeisprecher zufolge am Sonntag einer nach einer Notoperation noch in einer Klinik, ein weiterer war bereits entlassen worden. Über den Zustand der beiden anderen war zunächst nichts bekannt.

Den Erkenntnissen nach waren bei Regenwetter zwei Autos während eines Überholvorgangs zusammengestoßen. Anschließend prallte eines der Fahrzeuge gegen einen Lastwagen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Ein Gutachter soll das Geschehen rekonstruieren.