Zweiter Schalke-Sieg unter Büskens – HSV-Misere geht weiter

Am 54. Geburtstag von Mike Büskens hat der FC Schalke 04 seinem Interimstrainer ein Erfolgserlebnis beschert.

Die Königsblauen setzten sich am Samstag mit 2:1 (1:0) gegen Hannover 96 vor 55.152 Zuschauern durch. Vor einer Woche hatte der 54-Jährige das 3:0 beim FC Ingolstadt (3:0) noch aus der Corona-Quarantäne verfolgt. «Nach dem 2:1 war es geil. Da weiß man, was Schalke ist», sagte S04-Torwart Martin Fraisl zur Stimmung.

Gegen Hannover sah Büskens an seinem Geburtstag die Tore von Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) bei einem Gegentreffer von Cedric Teuchert (49.). Schalke hat mit nunmehr 47 Punkten unter Büskens, der bis zum Saisonende die Nachfolge von Dimitrios Grammozis angetreten hat, die Aufstiegsränge wieder fest im Visier. Der FC St. Pauli lag vor dem Topspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1/beide 48 Punkte) mit 51 Zählern an der Spitze.

HSV mit glücklichem Remis

Die Aufstiegsränge verliert der Hamburger SV immer mehr aus den Augen. Beim 1:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf mit dem ehemaligen HSV-Coach Daniel Thioune rettete Robert Glatzel (90.+3) nach der Düsseldorfer Führung durch Adam Bodzek (85.) zumindest einen Punkt. Mit 42 Zählern ist das Ziel Aufstieg aber weit entfernt. «Das ist keine einfache Phase, aber wir werden uns da rauskämpfen. Die Moral stimmt, das zeigt den Charakter der Mannschaft», sagte Hamburgs Sportchef Jonas Boldt bei Sky. Der zuletzt durch Coronafälle gebeutelte HSV ist seit vier Spielen ohne Sieg und hat noch ein Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue am 5. April.

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte Aufsteiger Hansa Rostock dank des 15. Saisontores von John Verhoek einen wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg beim direkten Konkurrenten SV Sandhausen.