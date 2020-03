Zweiter Anlauf im Mordprozess gegen Zahnärztin

Regensburg (dpa/lby) – In einem zweiten Anlauf soll vor dem Landgericht Regensburg der Mordprozess gegen eine Zahnärztin beginnen. Geplant ist die Verhandlung für Donnerstag (9.00 Uhr).

Am Montag war der Prozessauftakt wegen eines Coronavirus-Verdachtes verschoben worden. Eine Mitgefangene der Angeklagten war nach Fieber auf Corona getestet worden. Ein Ergebnis lag bis Mittwochnachmittag noch nicht vor. Gegebenenfalls wird die Verhandlung erneut vertagt.

Die Zahnärztin muss sich knapp eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihres Ehemannes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 61-Jährigen vor, ihren Mann aus Habgier ermordet zu haben.

Die Leiche des 69-Jährigen war im November 2018 in einem Wald im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet gefunden worden – unbekleidet und ohne Zähne. Im Februar 2019 erging schließlich Haftbefehl gegen die Ehefrau, eine US-Amerikanerin. Das Paar hatte in einem Haus in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) gewohnt.