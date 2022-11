Zweite Wochenhälfte in Bayern regnerisch

Nach einem trockenen Sonntag soll es ab der zweiten Wochenhälfte im Freistaat nass werden. Zunächst setzt sich das neblige, aber trockene Wetter in den meisten Teilen Bayerns fort, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag sagte. Viel Sonnenschein im Osten mit Temperaturen um die zehn Grad Celsius werden am Montag erwartet.

