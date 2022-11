Zweite Stammstrecke in München: SPD, Grüne und FDP reichen Fragen ein

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder muss sich vor einem Untersuchungsausschuss verantworten. Dabei geht es um die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. SPD, Grüne und FDP haben nun den Fragenkatalog eingereicht. Die Stammstrecke soll 7 statt 3,8 Milliarden Euro kosten und 2037 statt 2028 in Betrieb gehen. Was wusste die Staatsregierung von diesem Fiasko und warum wurde die Öffentlichkeit nicht informiert. Das sind Kernfragen der Fraktionen SPD, Grünen und FDP. Kritik kommt auch aus Oberfranken.

Der Untersuchungsausschuss sei nötig, damit die 2. Stammstrecke nicht 10 Milliarden Euro kostet und 2040 immer noch nicht fertiggestellt ist, so der oberfränkische Landtagsabgeordnete Sebastian Körber. Er ist Sprecher für Bauen, Wohnen und Verkehr der FDP-Landtagsfraktion.

Die Verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und Abgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Inge Aures, bezeichnet die Stammstrecke als Söders „Berliner Flughafen“, in Anlehnung an den Pannen-Airport in der Hauptstadt. Sie sei gespannt, wie Söder das Desaster erklären werde.