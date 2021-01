Zweite Chance für Skirennfahrerin Weidle in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Nach dem enttäuschenden ersten Super-G in Garmisch-Partenkirchen hofft Skirennfahrerin Kira Weidle heute auf ein erfolgreiches Rennen. Auch wenn es erneut in der für sie weniger geliebten Disziplin die Kandahar hinuntergeht, will die Starnbergerin sich deutlich verbessern im Vergleich zum 23. Rang vom Samstag. Favoritin ist wieder Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die im ersten Rennen dominierte.

Neben Weidle geht für den Deutschen Skiverband noch die junge Regensburgerin Anna Schillinger an den Start. Der Super-G ist das letzte Damen-Rennen im Weltcup vor den Weltmeisterschaften gut eine Woche später in Cortina d’Ampezzo.

