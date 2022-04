Zweisitziges Elektroflugzeug nahe München vorgestellt

Ein kleines Elektroflugzeug mit einer Akkukapazität für Flüge von bis zu drei Stunden ist in der Flugwerft Schleißheim bei München vorgestellt worden. «Das schafft bisher kein anderes Elektroflugzeug», sagte der Ingenieur Uwe Nordmann am Freitag in Oberschleißheim. Die zweisitzige «Elektra Trainer» soll für Sportflieger und Fluglehrer eine klimafreundliche Alternative sein.

Das von dem Unternehmen «Elektra Solar» entwickelte Flugzeug hat nach Angaben der Firma eine Spannweite von 14 Metern. Es soll wegen seiner Aerodynamik kaum Verbrauch im Reiseverkehr haben. Auf der Luftfahrtmesse «Aero 2022» soll die «Elektra Trainer» zum ersten Mal abheben.

Hersteller weltweit arbeiten an Elektroflugzeugen – darunter auch die slowenische Firma Pipistrel. Ein kleines Flugzeug des Herstellers etwa war im Sommer 2020 von der Schweiz auf die Nordseeinsel Norderney geflogen – allerdings mit mehreren Zwischenlandungen.