Zweijähriger wird von Auto überrollt und überlebt

Ein zwei Jahre alter Junge ist in München in der Nähe des Gärtnerplatzes von einem Auto überrollt worden, hat aber überlebt. Wie es zu dem Unfall am Mittwochnachmittag kam, werde nun von der Polizei ermittelt, teilte die Münchner Feuerwehr am Abend mit. Der kleine Junge war im Bereich einer Tankstellenausfahrt von dem Wagen erfasst worden. Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten aus, das Kind kam mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik. Nach der ersten Untersuchung konnten schwere innere Verletzungen ausgeschlossen werden. Der Junge habe lediglich Prellungen und Abschürfungen erlitten, hieß es.