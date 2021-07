Zweijährige bei 30 Grad versehentlich im Auto eingesperrt

München (dpa/lby) – Eine Zweijährige ist bei etwa 30 Grad versehentlich in einem Auto in München eingeschlossen worden. «Als die Mutter von außen die Autotür zuwarf, hörte sie plötzlich die Zentralverriegelung schließen», teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Ihr Autoschlüssel lag im Inneren des Wagens.

Akute Gefahr für die Zweijährige habe aber nicht bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. «Das Kind war ja keine Minute lang unbeaufsichtigt.» Die Mutter lenkte ihre Tochter am Dienstag durch das Autofenster mit Handyvideos ab. Die alarmierte Feuerwehr schlug eine Scheibe des Wagens ein vereinte die beiden unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-290526/2