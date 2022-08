Mehr als 20.000 Quadratmeter Wald haben im Landkreis Schwandorf gebrannt. Zunächst standen am Mittwochabend etwa tausend Quadratmeter in Nabburg in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Nacht brannten dann ein paar Kilometer entfernt weitere zwei Hektar Wald in Schwarzach. Die Feuerwehr konnte die Brände eindämmen und schließlich löschen. Die Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.