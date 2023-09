Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 94

Zwei Fahrer sind bei einem Unfall mit ihrem Laster und Transporter am Donnerstag in Oberbayern verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann musste seinen Kleintransporter mit Anhänger vermutlich wegen eines Motorschadens auf dem Seitenstreifen der Autobahn 94 bei Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn) abstellen, teilte die Polizei mit. Ein 24-jähriger Lastwagenfahrer fuhr aus derzeit noch nicht bekannten Gründen in das Gespann, wodurch dieses auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Laster geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in eine Böschung.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die im Transporter geladenen Pakete verteilten sich auf der Straße. Die A94 war am Vormittag in Fahrtrichtung München gesperrt.