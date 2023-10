Zwei Verletzte bei Streit zwischen vier Geschwistern

Bei einem Streit mit Faustschlägen und Tritten zwischen vier Geschwistern sind in Oberfranken zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, besuchte ein 17-Jähriger am Freitag seine 23-jährige Schwester in Oberkotzau (Landkreis Hof), als wenig später zwei Brüder im Alter von 21 und 34 Jahren dazukamen. Wohl wegen familiärer Probleme ist es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Demnach sollen die beiden älteren Brüder den 17-Jährigen mehrfach mit der Faust geschlagen und ihn getreten haben. Als die Schwester versuchte, einzugreifen, sollen die Brüder auch auf sie eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beiden wurden leicht verletzt, lehnten eine medizinische Behandlung aber ab. Die älteren Brüder sollen den Angaben nach zudem dem Jüngsten das Handy gestohlen haben, der es in der Wohnung der Schwester vergessen hatte. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Brüder. Beamte fanden sie später. Gegen den 21-Jährigen und den 34-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie wegen Diebstahls ermittelt.