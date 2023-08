17-jähriger Uzun belohnt Nürnbergs Aufholjagd

Was ist dieser Can Uzun mit gerade einmal 17 Jahren bereits für ein abgezockter Fußballer. Das «Club»-Juwel ließ sich in der Nachspielzeit auch vom langen Videobeweis nicht verunsichern, sondern blieb am Elfmeterpunkt ganz cool. Der Youngster traf nach seinem üblichen Anlaufritual ganz abgezockt mit einem wuchtigen Schuss am Tag der Elfmeter im Max-Morlock-Stadion für den FCN zum 2:2 (0:2)-Endstand gegen Hannover 96.

Mit seinen ersten zwei Profitoren in der 66. Minute und in der Nachspielzeit wendete der Mittelfeldspieler einen Nürnberger Fehlstart in der 2. Bundesliga ab. «Das ist ein guter Junge. Und dass ein 17-Jähriger jetzt gefeiert wird, werden wir nicht verhindern können. Er ist ein außergewöhnliches Talent», sagte Trainer Cristian Fiél zum Mann des Tages.

Verblüfft war Fiél nicht von Uzuns Taten. «Dieser Junge weiß schon, was er kann. Er liebt diese Situationen», sagte der Coch. Uzun selbst gab zu: «Der Puls war schon sehr weit oben.» Er habe beim Elfer, dem ein fragwürdiges Foul an Daichi Hayashi und eben eine langwierige Video-Überprüfung vorangingen, «einfach ein gutes Gefühl gehabt». Darum habe er sich den Ball geschnappt, sagte Uzun: «Wir haben uns wenigstens mit einem Punkt belohnt.» Er verriet danach auch noch vor den Reportern: «Mein Idol ist Lionel Messi.»

Ausgerechnet ein Franke hatte zuvor vor 30 012 Zuschauern für Ernüchterung unter den FCN-Fans gesorgt. Der in Coburg geborene und beim «Club» zum Profi herangereifte Stürmer Cedric Teuchert verwandelte für Hannover zwei Strafstöße (8./23. Minute).

Beim Heimdebüt von Fiél als Cheftrainer fehlte es den Nürnbergern lange wie beim 0:2 in Rostock an Abschlussstärke. Hinten herrschte dazu Chaos: Ein Fehler von Torwart Christian Mathenia führte in der Konsequenz zum Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi. Strafstoß Teuchert – 0:1. Nach einer Dreifachchance der Gäste kam Teuchert im Strafraum zu Fall. Wieder Elfmeter, wieder Teuchert, wieder Tor. «Wir machen Fehler, die man in der 2. Liga nicht machen darf», sagte Fiél zu den Aussetzern, die zu den Gegentoren führten.

Louis Schaub hätte das Spiel noch vor dem Pausenpfiff mit dem 3:0 für Hannover zumachen können. Der Offensivspieler scheiterte freistehend an Mathenia. «Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig schlechtes Spiel gemacht», sagt der Torwart.

Fiél wechselte zur Pause viermal. Sein Tam zeigte Moral und emotionalen Angriffsfußball, der das Publikum mitriss. Und zum Mann der Wende wurde der junge Uzun, der erst nach Vorlage von Felix Lohkemper traf und dann den Elfmeter entschlossen versenkte. Dass sich der Jungprofi mutig den Ball nahm, fand die volle Zustimmung seines Trainers. «Der Spieler, der das Gefühl hat, er schießt ihn rein, soll den Ball nehmen, ob er 17 ist oder 29», sagte Fiél.