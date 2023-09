Zwei Unfälle mit vier Verletzten bei Raser-Flucht

Bei zwei Unfällen während der Flucht eines Rasers in Oberbayern vor der Polizei sind insgesamt vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 28-Jährige sei in der Nacht auf Mittwoch bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) vor einer Kontrolle davongefahren und habe trotz Gegenverkehrs mit hohem Tempo auf gefährliche Art und Weise andere Fahrzeuge überholt, teilte die Polizei mit.

Bei der Verfolgungsfahrt sei ein anderes Auto mit dem Streifenwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens und ein Polizist seien dabei schwer verletzt worden, ein weiterer Beamter habe leichte Verletzungen erlitten.

Nachdem der Raser zunächst entkommen sei, hätten Beamte eines anderen Streifenwagens das Fluchtauto auf einem Feldweg entdeckt. Wieder sei der Fahrer demnach davongefahren, seine Flucht habe aber letztlich in einem Entwässerungsgraben geendet. Der leicht verletzte 28-Jährige ohne gültigen Führerschein sei widerstandslos festgenommen worden. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.