Zwei Unfälle mit Rettungswagen im Einsatz

Hof (dpa/lby) – Am Wochenende ist es in Bayern zu zwei Unfällen mit Rettungswagen im Einsatz gekommen. In Hof versuchte ein 80 Jahre alter Autofahrer einem Rettungswagen Platz zu verschaffen und den Fahrstreifen zu wechseln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei übersah er jedoch, dass der Krankenwagen bereits neben ihm fuhr. Bei dem Unfall am Samstagmittag sei niemand verletzt worden und lediglich ein Blechschaden entstanden, der auf 4000 Euro beziffert wird.

In München hatte ein 33 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend versucht, einem Rettungswagen auszuweichen. Hierbei sei er auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und frontal mit einem Auto zusammengestoßen, in dem vier Menschen saßen, so die Feuerwehr am Samstag. Der 33-Jährige sei bei dem Unfall schwer, die vier Personen aus dem anderen Auto leicht verletzt worden. Die Sanitäter in dem Rettungswagen, dem der 33-Jährige ausgewichen war, haben den Mann versorgt, nachdem dieser von der Feuerwehr aus dem Auto befreit worden war. Zu dem Notfall, zu dem der Krankenwagen ursprünglich unterwegs gewesen sei, sei ein anderer Rettungswagen geschickt worden.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-722438/2