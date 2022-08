Zwei Tote und 13 Verletzte nach Brand in Apolda

Aufatmen im Harz: Das Feuer, das am Donnerstag nahe der Ortschaft Schierke ausgebrochen war, ist aus. In der Nacht waren noch (…)

Millionenschaden nach Blitzeinschlag in Hallenkomplex

Nach einem Blitzeinschlag in ein Hallenkomplex ist in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in (…)