Zwei Tote bei Schusswechsel in der Schweiz

Nach dem gewaltsamen Tod von sechs Menschen in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento befindet sich ein weiterer Verdächtiger in (…)

Dritte Festnahme nach tödlichen Schüssen in Kalifornien

Im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe will die Welt die Erderhitzung bei 1,5 Grad stoppen. Dafür ist enormes Tempo in allen (…)

«Sind am Scheideweg» – Weltklimarat ruft zu mehr Tempo auf

Landgericht will Urteil im Dreifachmord-Prozess verkünden

Vor allem der Beschuss mit schwerer Artillerie fordert in der Ukraine jeden Tag weitere Menschenleben. Unter den Toten sind auch viele (…)

UN bestätigen 1400 Todesfälle von Zivilisten in der Ukraine

Schüsse in Sacramento – sechs Tote in Kalifornien

Wieder kommt es in den USA zu einem tödlichen Zwischenfall mit Schusswaffen - in Kalifornien mitten in der Nacht. Die Polizei spricht (…)