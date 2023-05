Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß von Auto und Lastwagen

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen in Unterfranken sind ein Autofahrer und seine Begleiterin gestorben. Der 42-Jährige sei mit seinem Wagen auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Thüngersheim (Landkreis Würzburg) in den Gegenverkehr geraten und dabei in den Laster gekracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die genaue Ursache dafür war zunächst unklar.

Der Mann und die 56-jährige Beifahrerin starben am Samstag noch am Unfallort. Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer und ein 9-jähriger Bub, den er dabeihatte, kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der unbeladene Lastwagen hatte nach Angaben der Polizei nach der Kollision eine Leitplanke durchbrochen und war neben der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Die Bergung zog sich bis in den Nachmittag hin.