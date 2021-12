Zwei Teenager versuchen Kapelle in Brand zu setzen

Teisendorf (dpa/lby) – Mit angezündeten Gedenkzetteln haben zwei Teenager im Landkreis Berchtesgadener Land versucht, ein Feuer in der Lourdesgrotte zu legen. Eine Zeugin beobachtete die Täter und konnte einen größeren Brand verhindern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchteten. Die Fahndung der Polizei nach dem circa 18-Jährigen und der circa 13-Jährigen am Freitagmittag verlief ergebnislos.

Die Gedenkstätte war den Angaben zufolge bereits mehrfach Ziel von Vandalismus. Auch in diesem Fall entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-334782/2