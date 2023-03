Zwei Tatverdächtige nach versuchter Tötung in U-Haft

Nach einem Tötungsversuch in München sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der 25-Jährige und der 26-Jährige sollen vor einem Bordell einen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hätten die drei Beteiligten miteinander gestritten.

Vor dem Eingang sollen die Tatverdächtigen den 34-jährigen Mann dann mit Tritten, Schlägen und Bierflaschen angegriffen haben. Die Langzeitfolgen der Kopfverletzungen, die der 34-Jährige erlitt, waren zunächst nicht abschätzbar.

Die Polizei nahm vier Tage nach der Tat vom 18. März zunächst den 26-Jährigen fest, wie es hieß. Am Mittwoch wurde dann auch der 25-Jährige festgenommen. Die beiden Griechen kamen in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher sagte.