Alle, die in Hof zwischen Oberer Wart und Wartturmweg wohnen, kennen das schon: Am Vormittag kann es sein, dass kein Wasser aus dem Hahn kommt. Grund: Die Stadtwerke Hof lassen momentan den Wasserspeicher Joerdensanlage umbauen. Heute ist das wieder zwischen 9 und 11 Uhr der Fall, heißt es in einer Mitteilung.