Betrunken und mit Hilfe eines Traktors hat ein Mann in Oberfranken versucht, sein Auto aus dem Graben zu ziehen. Der Wagen war am (…)

Unbekannte zerstören Scheiben und Kästen an S-Bahnstation

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag an der S-Bahnstation Aufhausen in Erding an einem Bahnsteig zahlreiche (…)