Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ohne den für zwei Spiele gesperrten Mittelfeldspieler Jens Castrop auskommen. Das DFB-Sportgericht sperrte den 19-Jährigen am Montag «wegen eines unsportlichen Verhaltens» für die kommenden Meisterschaftspartien gegen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Castrop hatte am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen Holstein Kiel in der 74. Minute von Schiedsrichter Robin Braun nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.