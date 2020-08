Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Pforzen (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall bei Pforzen (Landkreis Ostallgäu) mit drei beteiligten Autos sind zwei Männer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste ein 28-jähriger Mann am Freitag auf der Staatsstraße in Richtung Kaufbeuren abbremsen, da vor ihm ein langsam fahrender Roller unterwegs war. Ein 25-jähriger Autofahrer übersah demnach den Bremsvorgang und fuhr auf den Wagen des 28-Jährigen auf. Danach lenkte er sein Auto auf die Gegenspur und prallte dabei frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 68-jährigen Mannes.

Dieser lenkte seinen Wagen nach links und stieß in die Fahrzeugseite des 28-Jährigen. Der 25-Jährige und der 68-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 28-Jährige leicht. Alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 25 000 Euro. Weil Benzin auslief, war die Straße für eineinhalb Stunden gesperrt.