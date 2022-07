Zwei schwerverletzte Jugendliche bei Unfall

Beim Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Traktor in Kammeltal (Landkreis Günzburg) sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Die beiden wollten am Dienstagabend zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach auf einem Moped einen Traktor samt Anhänger überholen, als dieser links abbog, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Mopedfahrer stürzten und wurden schwer verletzt. Der 17 Jahre alte Mitfahrer wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der ein Jahr jüngere Fahrer mit dem Rettungswagen.