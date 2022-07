Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Ein Autofahrer ist in der Oberpfalz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, der dann auf das Dach des Wagens (…)

Auto fährt in Menschengruppe: Nun zwei Tote

Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei kam ein 36 Jahre alter (…)