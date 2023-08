Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder in Oberfranken sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. In einer Kurve soll einer der Fahrer am Samstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben, sagte ein Polizeisprecher. Deswegen geriet er auf der Bundesstraße 22 bei Ebrach (Landkreis Bamberg) in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Die B22 war am Nachmittag voll gesperrt.