Bei einem Unfall in Oberfranken sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 68-Jährige kam am Mittwochabend mit ihrem Wagen aus zunächst unklaren Gründen auf der Staatsstraße 2264 bei Hallerndorf (Landkreis Forchheim) auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.