Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos in Niederbayern sind zwei Menschen schwerverletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überholte ein 46 Jahre alter Mann auf der Kreisstraße bei Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) in einer Rechtskurve einen Lastwagen. Dabei prallte er gegen den Wagen einer entgegenkommenden 24-Jährigen. Beide seien in ihren Autos eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Sie seien mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen worden.