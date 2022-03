In der Nähe eines Wohngebietes sind in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) zwei Scheunen ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Laut Polizei brach das Feuer am Samstagabend zunächst in einer der Scheunen aus. Die Flammen griffen dann auf die angrenzende Scheune und eine Garage über. Warum die erste Scheune Feuer fing, ist noch unklar.