Zwei Rodler bei Stürzen schwer verletzt

Ruhpolding (dpa/lby) – Zwei Rodler haben sich am Wochenende im oberbayerischen Ruhpolding bei Stürzen schwer verletzt. Wie die Bergwacht am Montag mitteilte, verunglückten die beiden Männer am Sonntag im Bereich der Rodelbahn am Unternberg.

Zunächst stürzte demnach ein 62-Jähriger beim Rodeln. Er wurde mit Verletzungen an Kopf und Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Dass der Mann einen Helm trug, habe ihn wohl vor Schlimmerem bewahrt, sagte ein Sprecher der Bergwacht.

Am Nachmittag stürzte demnach zudem ein 24-Jähriger auf einem vereisten Forstweg und zog sich in Trauma im Bereich des Bauches zu. Er wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl die Rodelbahn am Unternberg derzeit nicht offiziell in Betrieb ist, seien die Wanderparkplätze dort am Wochenende «rappelvoll» gewesen, sagte der Bergwacht-Sprecher. Wegen geringer Schneehöhen und Vereisung herrsche dort derzeit aber hohe Verletzungsgefahr.