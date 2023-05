Landwirte haben in der Oberpfalz beim Mähen von Wiesen Polizeiangaben zufolge zwei Rehkitze getötet. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, habe ein Jäger die toten Tiere in Eschlkam (Landkreis Cham) am Pfingstwochenende entdeckt und der Polizei gemeldet. Beide Landwirte haben ersten Ermittlungen zufolge die Wiesen vor der Mahd nicht abgesucht. Jagdpächter hätten beide Landwirte ebenfalls nicht verständigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.