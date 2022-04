Zwei Promille: Polizei stoppt betrunkene Lkw-Fahrer

Mit 2,2 Promille soll ein Lkw-Fahrer in Nordschwaben andere Fahrer gefährdet haben. Der 65-Jährige habe auf der Bundesstraße 2 bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) trotz Gegenverkehr einen anderen Laster überholt und dabei dessen linke Spiegelkamera touchiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kurz darauf soll der Mann am Montag trotz Überholverbot einen weiteren Transporter überholt haben. Schließlich stoppte ihn eine Polizeistreife. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer stark betrunken war. Die Beamten nahmen ihm seinen Führerschein ab.

Auf der Autobahn 6 war nach Polizeiangaben vom Dienstag außerdem ein mit knapp zwei Promille alkoholisierter Lkw-Fahrer unterwegs. Der 49-Jährige sei am Montagabend in Schlangenlinien gefahren, bis ihn eine Streife nahe des oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg aus dem Verkehr zog. Gegen beide alkoholisierten Fahrer wird nun ermittelt.