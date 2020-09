Zwei Polizisten bei dramatischer Verfolgungsjagd verletzt

Freyung (dpa/lby) – Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Straße im Landkreis Freyung-Grafenau in einer Kurve gestürzt (…)

Autofahrer fährt in Baustelle und landet in Graben

Biburg (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist in Niederbayern in eine Baustelle gefahren und in einer Grube gelandet. Warum der (…)