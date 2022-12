Zwei Personen mit Messer schwer verletzt

Ein 15-Jähriger soll am Freitagabend zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen waren der 15-Jährige und ein 22-Jähriger gegen 22.15 Uhr im Nürnberger Stadtteil Schweinau in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei der 15-Jährige dann mutmaßlich mit einem Messer auf den Älteren losgegangen. Dabei sei auch eine 16-Jährige verletzt worden, die wohl versucht habe, die beiden Kontrahenten zu trennen.

Die Jugendliche und der junge Mann kamen ins Krankenhaus. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, er wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Zur Ursache für den Streit und in welchem Verhältnis die 16-Jährige zu den beiden anderen Personen stand, wurde zunächst nichts bekannt.