Autobahnarbeiter haben Pakete mit Drogen in Niederbayern gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Mitarbeiter einer Autobahnmeisterei vergangene Woche bei Arbeiten unter einer Brücke an der Autobahn A3 nahe Neuburg am Inn (Landkreis Passau) zwei verdächtige Pakete entdeckt und an die Beamten übergeben. Bei einem Drogentest stellte sich heraus, dass sich darin rund zwei Kilogramm Kokain befanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.