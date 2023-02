Zwei mutmaßliche Serieneinbrecher in Hamburg festgenommen

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Serieneinbrecher aus München im Stadtteil Eidelstedt festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 32 und 39 Jahren sollen Mitte Januar bei zwei Einbrüchen in München-Laim Geld und Schmuck erbeutet haben. Nach Angaben der Münchner Polizei kommen die Verdächtigen allein in München für mehr als 20 weitere Einbrüche in Frage.

Die beiden Männer seien von Zivilfahndern observiert und am vergangenen Freitag in einem Hostel festgenommen worden, teilte die Hamburger Polizei am Donnerstag mit. Bei der Durchsuchung ihres Zimmers seien mehrere vermutlich gestohlene Schmuckstücke sichergestellt worden. Die Hamburger Polizei macht das Duo für vier vollendete und einen versuchten Einbruch in den Stadtteilen Lokstedt und Schnelsen verantwortlich.

Der 32-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, sein 39 Jahre alter Komplize kam auf freien Fuß. Die beiden Männer haben nach Angaben der Münchner Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland.