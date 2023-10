Zwei mutmaßliche Räuber in Untersuchungshaft

Nach einem Raubüberfall in Unterfranken sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 24 und 27 Jahren alten Männer sollen einen 60-jährigen Mann in dessen Wohnung in Würzburg beraubt und leicht verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag mitteilten. Sie sitzen nun Untersuchungshaft.

Anfang September hatte sich der 60 Jahre alte Mann über eine Erotikplattform mit einem zunächst unbekannten Mann in seiner Wohnung verabredet. Als der ältere Mann in sein Schlafzimmer ging, soll der Unbekannte einen zweiten Mann in die Wohnung gelassen haben. Die Tatverdächtigen wirkten den Angaben zufolge mit Gewalt auf den 60-Jährigen ein und forderten Bargeld. Sie flüchteten anschließend mit ausländischer Währung im Wert von rund 350 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu den zwei Tatverdächtigen, gegen die die Staatsanwaltschaft Haftantrag stellte. Der 27-Jährige wurde am 25. September in Würzburg, der 24-Jährige am 26. September in Berlin festgenommen. Sie müssen sich nun in Strafverfahren wegen schweren Raubes verantworten.