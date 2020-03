Hilgertshausen-Tandern (dpa/lby) – Zwei Motorradfahrer sind im Landkreis Dachau nach dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge gestorben. Die Männer im Alter von 22 und 53 Jahren erlagen am Mittwoch noch an der Unfallstelle bei Hilgertshausen-Tandern ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden hatte vor dem Zusammenprall ein Auto überholt. Weitere Details waren noch unklar, die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.