Zwei Menschen sterben auf überfluteter Straße in Liverpool

Auf einer überfluteten Straße im englischen Liverpool sind zwei Menschen in ihrem Auto ums Leben gekommen. Die Polizei wurde am Samstagabend alarmiert – aus Sorge um einen Mann und eine Frau, die mit ihrem Wagen in eine überflutete Straße gefahren seien, teilten die Ermittler mit.

Polizisten und Feuerwehrleute hätten vor Ort einen Mann und eine Frau gefunden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt worden. «Unsere Gedanken sind bei der Familie des Mannes und der Frau, die bei diesem tragischen Vorfall leider ihr Leben verloren haben», teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.