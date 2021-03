Buxheim (dpa/lby) – Bei einem Unfall nahe Buxheim (Landkreis Unterallgäu) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Auto am Donnerstag auf der Autobahn 96, als sie kurz vor einer Kreuzung ihren Vordermann übersah und mit ihrem Auto in dessen Wagen krachte. Nach dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-884285/2