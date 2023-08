Schon wieder musste die Feuerwehr ins Hofer Bahnhofsviertel ausrücken. Am vergangenen Freitagabend hat eine leerstehende Pakethalle gebrannt, am Nachmittag dann ein weiteres leerstehendes Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bestätigte die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage. Eine Brandursache konnte sie jedoch nicht nennen. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls unklar. Verletzte hat es durch das Feuer aber nicht gegeben.

