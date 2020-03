Zwei Männer unternehmen Spritztour mit fremdem Auto

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Auf einer Spritztour mit einem geklauten Auto durch Garmisch-Partenkirchen und die nähere Umgebung haben zwei Männer offenbar einen Unfall gebaut. Die 22 und 31 Jahre alten Männer hätten den Wagen im nahe gelegenen Eschenlohe entwendet und später wohl wieder abstellen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Auf dieser Tour sei der 31-jährige Fahrer mit dem Fahrzeug vermutlich gegen eine Mauer oder eine Leitplanke geprallt und sei dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizisten hatten das beschädigte Auto am frühen Sonntagmorgen angehalten. Auf die Beamten wirkten die Männer so, als hätten sie Alkohol oder andere Betäubungsmittel konsumiert. Der 22-jährige Beifahrer habe sich während der Kontrolle aggressiv verhalten und sei mit Fäusten auf die Beamten losgegangen. Er sei deshalb gefesselt worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei den Männern Blutproben an. Gegen sie läuft zudem ein Strafverfahren, unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.