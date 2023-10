Zwei Männer in München attackiert: Festnahme

Im Fall der zwei Männer, die vor einem Wohnhaus in München von mehreren Menschen attackiert und verletzt worden sind, hat die Polizei nun einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag elf Wohnungen und vernahmen 13 Menschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am selben Tag nahmen sie den Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn.

Mehrere Menschen hatten Anfang September zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren attackiert und verletzt. Die zunächst unbekannten Täter sollen bei dem Angriff mit einem Gegenstand gegen den Kopf des 21-Jährigen geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Der 21-Jährige wurde dort operiert. Ein Arzt schilderte den Beamten, dass er ohne direkte Operation vermutlich gestorben wäre, wie eine Polizeisprecherin sagte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen ermittelte die Behörde unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.